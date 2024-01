Golf | Murray vince il Sony Open 2024 | ha sconfitto l’alcolismo e ritrovato il successo sul PGA Tour dopo quasi 7 anni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Settel’ultimo titolo sul PGA, lo statunitense Grayson(69 63 64 67) torna a festeggiare e lo fa a Honolulu, Hawaii: sconfitti alla prima buca di spareggio il connazionale Keegan Bradley (67 66 63 67) e il sudcoreano Byeong Hun An (67 64 68 64). Vittoria che sa di riscatto per l’atleta a stelle e strisce, che appena trefa fu coinvolto in un incidente nel bar dell’hotel dove alloggiavano iisti. In particolare,aveva un problema con l’alcol: “Era il mio antidoto per la vita del PGAche odiavo. Non credevo di riuscire a uscirne ma ce l’ho fatta: sono sobrio da otto mesi e non cambierei nulla di quello che sto facendo“.aver riconquistato la carta per il PGAlo scorso ...

Morgan aveva raggiunto la notorietà per la sua interpretazione della bionda Lacey nella commedia sportiva del 1980 "Palla da" di Harold Ramis, con Bill, Chevy Chase e Rodney Dangerfield. On a baking-hot day at Melbourne Park, men's seventh seed Stefanos Tsitsipas and women's sixth seed Ons Jabeur also tasted victory. Andy Murray appears to have played his last match at the Australian Open after saying there is a definitely a possibility he wont be coming back to Melbourne.