Golf | Grayson Murray vince il playoff a 3 con un birdie e conquista il Sony Open 2024 alle Hawaii

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A trent’anni, e a sei e mezzo dalla prima vittoria sul PGA Tour in carriera,porta a casa il secondo torneo della propria carriera. Si tratta del, chealla prima (e unica) buca di spareggio contro il connazionale Keegan Bradley e il sudcoreano Byeong Hun An. In particolare, il nativo della North Carolina mette a segno un, l’asiatico rimane in par e il trentasettenne di Woodstock un bogey. Tutti e tre avevano chiuso a -17 ed erano stati proprioe An a raggiungere Bradley in testa con ialla buca 18. Quarta posizione per il cinese Carl Yuan e l’USA Russell Henley, entrambi a -16. Nessuno dei due, però, è autore di un ultimo giro ...

Grayson Murray made a huge birdie on the first play-off hole to defeat Byeong Hun An and Keegan Bradley in Hawaii and claim a second PGA Tour title; Victory moves Murray inside the worlds top 50 for ...A complete list of the golf equipment Grayson Murray used to win the PGA Tour’s 2024 Sony Open in Hawaii: DRIVER: Mizuno ST-X 230 (10.5 degrees), with UST Mamiya LIN-Q M40X White 7F5 shaft ...