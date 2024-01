Goggia trionfa in discesa | la Gazzetta la celebra in bergamasco | “An s’è töcc macc per te”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una gioia immensa, tanto da arrivare fino alle lacrime: per Sofiala vittoria nellalibera di Altenmarkt-Zauchensee è stata davvero speciale. E speciale è stata anche la reazione di uno dei suoi sponsor, EA7, che ha deciso di riservarle una pagina delladello Sport di domenica 14 gennaio, con tanto di dedica in dialetto: “Grazie Sofia! An s’èper te”.

(ITA) +0.48 R. Miradoli (FRA) +0.55 L. Macuga (USA) +0.58 E. Ledecka (CZE) +0.63 F. Brignone (ITA) +0.65 19. L. Pirovano (ITA) +0.97 28. Nicol Delago (ITA) +1.46 29. M. Bassino (ITA) +1.48 32. ...Lara Gut - Behrami sulle nevi austriache e sale al terzo posto, scavalcando Vlhova. ALTENMARKT (AUSTRIA). Ancora una grande giornata per lo sci azzurro con la vittoria - la n. 24, come quelle di Federica Brignone - di Sofia Goggia e il terzo posto di Nicol Delago nella discesa sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee.