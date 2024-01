GOAL Atalanta Frosinone 1-0 LIVE | vantaggio nerazzurro con Koopmeiners

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. Sintesi7? RETE DI! Battuta perfetta alla destra di Turati e palla in rete. 5? RIGORE PER L’: Calcio di Lusuardi su Holm e penalty per l’. Alla battuta. 3? Fallo di Mazzitelli su Scamacca. Punizione. 1? Primo pressing da parte dei padroni di casa con Soulé che vola, Kolasinac prova a bloccare la palla, ma essa finisce in calcio d’angolo. E’ COMINCIATA ...

La Fiorentina è quarta in classifica, è in semifinale di Coppa Italia e affronterà l'in ... PAGELLE PERSONALI TERRACIANO 6,5; sulnon può nulla, bravo in altri interventi. KAYODE 5; il ...Cresciuto tra le giovanili del Chievo e dell', si trasferisce in serie C alla Virtus Francavilla con la quale colleziona 38 presenze condite da tre. Inizia la stagione in corso proprio ...L'attaccante è in prestito a Lecce con un diritto di riscatto di difficile attuazione. E c'è chi è già pronto a scommetterci per il futuro ...La cronaca in diretta di Atalanta-Frosinone, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol ...