Gli diedero tre mesi di vita | Sergio Bergamini salvo grazie al fegato dalla sorella

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dona il 60% del proprioal fratello e gli salva la. I medici non avevano avevano dato speranza a, 70 anni, macellaio in pensione di Roveleto di Cadeo e ancora oggi alpino a Carpaneto, nel Piacentino, affetto da una gravissima patologia epatica: gli restavano tredi. L’unica possibilità era un trapianto, così laAdele, 67 anni, non ci ha pensato un...

tre mesi di vita, salvo con fegato dalla sorella 'Non ho avuto paura - ha spiegato Adele - quello che c'è da fare per un fratello si fa e basta'. L'intervento, di 11 ore per la donatrice ...studi condotti da decine di centri di ricerca negli anni successivi per verificare le numerose dichiarazioni di Paulingtorto: non c'era differenza negli esiti tra chi consumava alte ...Il 2023 è ormai alle spalle e con lui, si spera, l’ormai arcinota “crisi” della raccolta del risparmio gestito che l’ha caratterizzato. E’ un auspicio, quello della ripresa degli afflussi legati all’a ...La gieffina ha avuto una crisi e ha deciso di confrontarsi definitivamente con il suo ex, rimasto offeso dalle sue parole: cos’è successo e cosa si sono detti ...