Gli album da ascoltare

Da A flor de piel di Montañera a Letter to self degli Sprints. Le recensioni della stampa straniera.

Il nuovo anno si preannuncia assai affollato. Gli artisti pop sembrano molto attivi, nel rock torna qualche nome eccellente e per il rap ci sono ... (wired)

Ogni album di Fabrizio De André è un universo nel quale perdersi in un dedalo di parole, suoni e storie. Non semplici dischi né banali canzoni, ma ... (optimagazine)

Dalle periferia di Torino al centro della musica italiana. È questa la parabola artistica dei Subsonica ,che in quasi trent'anni anni di attività, ... (panorama)

Simba La Rue (US) Esordio vincente per Simba La Rue nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 5 all’11 gennaio ... (davidemaggio)

