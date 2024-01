Giuntoli spiazza il Napoli | la Juventus gongola | ribaltone sul mercato

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Cristianopuò portare un nuovo colpo allacon un grandesul: tutti i dettagli Dall’addio di Cristianoe Luciano Spalletti, ilha vissuto e sta vivendo un periodo di massima difficoltà. C’è tanta confusione nel club partenopeo, alla ricerca della luce dopo aver abbandonato subito i sogni di aprire un ciclo fatto di grandi trionfi e vittorie. Resta ile la possibilità di aggiustare le cose, anche se De Laurentiis fin qui non ha dimostrato tanta prontezza. La Juve, invece, si affida al suo direttore sportivo che col tempo sta diventando come un totem da seguire. Juve econdividono diversi obiettivi e uno di questi è Jonathan David. L’attaccante del Lille sta vivendo un’ottima stagione, ...

Teun KoopmeinersMike Maignan e segna il gol del 2 - 1 (foto Lapresse) Koopmeiners, il ... Su di lui tanti top club, in primis la Juventus di, che sogna di acquistarlo da tempo e se ci ...Buongiorno Gigi, quindi dobbiamo chiamarti direttore "No, ancora non sono usciti i quadri con i risultati degli esami, quindi stiamo calmi. Sono, però, molto contento di aver fatto un buon esame e di ...Nuovo acquisto Juventus, salta tutto ad un passo dalla firma. Ecco la situazione nuova che si sta creando proprio in questo momento Sembrava una cosa fatta, anzi, era una cosa fatta, visto che nell’af ...Juventus News: Indiscrezioni di Mercato e scoop di ultim'ora. Ultime notizie di calciomercato della Juventus su calciomercato.it ...