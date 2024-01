Giro di vite dell’anticrimine | nel maxi blitz in Sicilia spunta di tutto | droga | armi | animali e pompe funebri che…

pubblicità occulta, truffe e strapotere degli influencer , la pacchia è finita . In Italia si sta muovendo qualcosa per regolamentare l'operato dei ... (iltempo)

... James Bond Destinations , l'ultimo libro firmato Assouline, che porta i lettori in undel ... racconta che suo padre "voleva portare le persone fuori dalle loroe trasportarle in un'avventura ...Opposizione sulle barricate: Lega e Fdi chiedono referendum Le opposizioni a Palazzo D'Accursio sono sa tempo schierate contro questodisulle velocità dei veicoli e oltre a una raccolta ...OSIMO - Non solo fossi e aree verdi da sistemare: il giro di vite che ha avviato l’amministrazione Pugnaloni in questa fase finale di mandato riguarda anche il selciato in centro ...Nutribullet sconfitta nonostante un’ottima prima parte di gara, ma a inizio ripresa un parziale di 27-3 stronca ogni velleità. E la classifica preoccupa ...