Giovinezza mentale | la chiave per rinnovarsi ogni giorno

Leggi su lortica

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lo sappiamo e lo viviamo. Dentro di noi ci sentiamo sempre giovani, ragazze e ragazzi. Il corpo esterno può avere i segni del tempo, ma dentro ci sentiamo sempre le stesse ragazze e gli stessi ragazzi. C’è un contrasto tra la nostra emotività interiore e il nostro “involucro” esterno. Ed allora cosa facciamo? Tutti i contrasti possono generare ansia e depressione, così si finisce per reprimere la. Pregiudizi culturali e sociali finiscono per schiacciare la voglia di vivere e la gioia dei sentimenti. Il corpo chiude in prigione il nostro vitale senso della vita e butta via la. La pigrizia prende il dominio di noi, e soffoca i sempre presenti impulsi di vita e di allegria. Si diventa grigi e tristi. Può succedere adetà. E la paura di non avere ...