Giovanna Pedretti trovata morta | il commento della Lucarelli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sono ancora da chiarire nel dettaglio i contornitragica morte di, la titolarepizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano finita nel vortice dei social con l’accusa di aver creato una “falsa recensione” su Google. Il corpodonna è stato trovato dai carabinieri nelle acque del fiume Lambro, dopo che domenica mattina non si era presentata al lavoro e si era allontanata da casa. La recensione negativa I fatti sono noti. Nei giorni scorsi la donna aveva pubblicato sui social un recensione negativa al proprio locale, accusato di aver fatto sedere gay e disabili. A quel, la titolare aveva risposto rivendicato la scelta di accogliere tutti e diventando in poco tempo una sorta di eroina. Tutti i siti dei giornali ne avevano parlato, finché però ...

E' prevista per mercoledì o giovedì prossimo, all'Istituto di Medicina legale di Pavia, l'autopsia sul cadavere di Giovanna Pedretti, la ristoratrice travolta da una tempesta mediatica e trovata morta ieri pomeriggio nel fiume Lambro a Sant'Angelo Lodigiano. è uscita di casa prima dell' alba , intorno alle 4 del mattino. Da allora non si hanno più avute sue notizie, fino al ritrovamento della sua Fiat Panda beige da parte dei carabinieri. La sua Panda beige è stata trovata a pochi metri dalle rive del Lambro.