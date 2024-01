Giovanna Pedretti | si indaga sulla morte della ristoratrice Lucarelli | “Nessuna gogna”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Proseguono le indaginidi, ladi 59 anni trovata morta domenica sulle rive del Lambro. La donna, titolare del locale "Le Vignole", nei giorni scorsi era divenuta nota per aver replicato duramente a una recensione nella quale un cliente si diceva scontento per aver mangiato accanto ad alcune persone gay e a un ragazzo disabile. Poi sui social erano iniziati a circolare alcuni dubbiveridicitàrecensione. La ProcuraRepubblica di Lodi ha aperto un'inchiesta, senza per ora ipotesi di reato, ed è stata disposta l'autopsia sul corpodonna, oltre a un esame tossicologico. Si ipotizza che la donna possa essersi tolta la vita.