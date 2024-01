Giovanna Pedretti | scatta l’interrogazione in Vigilanza Rai | ‘ La storia di un presunto post fake trattata dal TG3 come scandalo del secolo”

(Di lunedì 15 gennaio 2024)un’interrogazione inRai per il caso. Lo annuncia in una nota Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega inRai. Sarà, in seguito, un’inchiesta della Procura di Lodi a occuparsi di far chiarezza sulla morte della signorainRai per il casoPh: La StampaQuesto l’annuncio di Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega inRai: “La Lega presenterà un’interrogazione inRai per approfondire la vicenda della ristoratrice del lodigiano: ladi unè stata ...

scatta un’interrogazione in Vigilanza Rai per il caso Giovanna Pedretti . Lo annuncia in una nota Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in ... (metropolitanmagazine)

Il giudizio corre velocissimo sui social e con toni molto più forti, nel bene e nel male. Se di fronte ...A Sant'Angelo Lodigiano queste sono le ore della rabbia e dello sgomento per la morte di, la titolare della pizzeria "Le vignole", molto nota in paese ma niente di più di un locale di provincia a conduzione familiare. Finita al centro del tritacarne mediatico per il ...Fiorina D'Alvino, daughter of the late Giovanna Pedretti, criticizes Selvaggia Lucarelli for her role in the media's treatment of her mother's death.Sfumata l'ipotesi di suicidio per problemi economici di Giovanna Pedretti, emerge quella di "gogna mediatica". L'accusa di una conoscente ...