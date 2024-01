Giovanna Pedretti | ora Lega e FdI vanno all’attacco del Tg3 | «Accanimento mediatico su di lei | chiederemo conto ai vertici Rai»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Rischia di diventare un caso politico il servizio del Tg3 con le ultime dichiarazioni di, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri sulle sponde del fiume Lambro. Matteo Salvini era stato tra i primi ieri a condividere la notizia «sconvolgente» della morte della donna, anticipando la polemica sul versantedella vicenda: «Davvero una (presunta) recensione falsa meritava una polemica nazionale così avvelenata, su social e tg?». Oggi lapassa dalle parole ai fatti, annunciando che presenterà un’interrogazione in commissione Vigilanza Rai per fare approfondimenti sul contenuto mandato in onda dal telegiornale in cui– finita al centro delle cronache per aver risposto a tono a una presunta recensione omofoba e abilista ...

...trovata morta nel Lambro, nel Lodigiano, era stata sentita in Questura sulla recensione di un presunto cliente del suo locale, che lamentava la presenza di gay e disabiliera stata ...Lo scrive su Instagram lo chef e influencer Lorenzo Biagiarelli, che nei giorni scorsi ha messo in dubbio l'autenticità della recensione omofoba e contro i disabili, denunciata da, ...con la quale i rapporti non sono ottimi (eufemismo): “Gli elementi a disposizione suggeriscono che la signora Giovanna Pedretti è rimasta vittima di un cortocircuito mediatico alimentato da quella che ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...