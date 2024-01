Giovanna Pedretti e quel post sulla recensione contro gay e disabili | come è nata la gogna social

...che per primo ha esternato dei dubbi sull'autenticità della recensione del presunto cliente che protestava per la presenza di gay e disabili ad un tavolo della trattoria di, ...Si apre un'ipotesi sulla morte di. Un'ipotesi terribile, e cioè che la donna possa essersi tolta la vita intenzionalmente. E' stata trovata morta nel primo pomeriggio di ieri, sulle rive del Lambro. Forse non ha ...Giovanna Pedretti, 59 anni, era stata al centro delle cronache negli ultimi giorni dopo aver diffuso sui social la sua risposta a una recensione omofoba e discriminatoria. Un utente aveva dato una ...Il caso di Sant’Angelo Lodigiano e della pizzeria Le Vignole dimostra, ancora una volta, come si possa finire in un vortice per dar spazio a fatti che non rispecchiano i criteri di notiziabilità ...