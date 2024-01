Giovanna Pedretti | cosa sappiamo sul caso della ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La donna è stata trovata senza vita il 14 gennaio sulle rive del fiume Lambro. Titolare del locale "Le Vignole”, alcuni giorni primamorte si era parlato di lei per la replica a una recensione di un cliente, su cui erano sorti dubbi sull'autenticità. Era anche stata sentita sabato pomeriggio dai carabinieri come persona informata sui fatti in merito alla vicenda