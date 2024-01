Giovanna Pedretti | chi è la ristoratrice della recensione? Cosa è successo? Tutta la storia completa

Leggi su donnapop

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La vicenda diha dell’incredibile e purtroppo in accezione negativa: la donna era una, titolarepizzeria Le Vignole a Sant’Angelo Lodigiano, nella provincia di Lodi. Negli ultimi giorni è diventata famosa per due eventi che hanno scosso l’Italia. Qualche giorno fa il nome diè diventato noto per una...