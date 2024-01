Giovane accoltellato fuori dalla discoteca | fermato il presunto aggressore

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Grumello del Monte. Unè in stato di fermo per la violenta aggressione che nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio si è consumata all’esterno dellaCostez a Grumello del Monte. Stando a quanto trapela, i carabinieri di Grumello e di Bergamo hanno stretto il cerchio attorno a un 23enne della provincia di Brescia: avrebbeS.C., suo coetaneo di Gorlago, ferendolo all’altezza dei reni e alla schiena con quattro fendenti, prima di darsi alla fuga. Soccorso dai buttadel locale, intorno alle 4 S.C. è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni, ricoverato in terapia intensiva: operato, le sue condizioni sarebbero stabili, ma gravi. Il movente del gesto resta da chiarire. Si parla di una banale lite degenerata in aggressione; uno screzio scoppiato tra due ...