Giorgia Meloni compie 47 anni | “I 50? Li farò a Palazzo Chigi”

... "ma non sono riuscita a scorrerli tutti", "mi ha fatto gli auguri Giuseppe Conte, all'alba, i primi che ho letto", arrivati "alle 8", magari solo per svegliarla "Possibile", ride, ai ...... le fanno idealmente soffiare le candeline su una torta in studio, la premier si presta e soffia: "fatto, ma che scena imbarazzante", ride, confermando di preferire la scritta 'auguri' ad '...La presidente del Consiglio nel giorno del suo compleanno: “Ho ricevuto 1400 messaggi di auguri, anche da Giuseppe Conte, ma non so se ...Meloni ha spiegato: “Non so se mi hanno fatto gli auguri Elly Schlein e Matteo Renzi, ma me li ha fatti Giuseppe Conte, all’alba, sono tra i primi che… Leggi ...