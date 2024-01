Gianfranco Zola incontra l’uomo che voleva rapirlo | “Ho atteso questo momento 30 anni”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024, indimenticato campione di calcio che ha indossato le maglie di Napoli, Parma e Chelsea, ha assistito alla partita Cagliari-Bologna, vinta 2-1 dai sardi, insieme a Fabrizio Maiello, un nome che probabilmente non dirà nulla a molte persone. Eppure i destini die di Maiello avrebbe potuto incrociarsi in modo tragico, ma per fortuna di entrambi non successe. I due si sono ritrovati nel cortile della casa-famiglia Emmaus, a due passi dall’aeroporto di Elmas, e Fabrizio ha pianto per tutto il tempo riuscendo a fermarsi solo quando ha scambiato due palleggi con l’ex campione. Chi è Fabrizio Maiello,cherapireFabrizio Maiello è stato ribattezzato il “Maradona delle carceri”, poiché era davvero un asso col ...