GIacobbo torna con Freedom | «Tra i conduttori dei programmi impegnati nessuna gelosia»

(Di lunedì 15 gennaio 2024)– Oltre il confine non è Ulisse, né Robertovorrebbe lo diventasse. «Ognuno di noi», dove «noi» sta per «divulgatori», «Ha uno stile proprio e riconoscibile, qualcosa che distingue il’uno dall’altro, senza bisogno di arrovellarsi sulle strategie da adottare con la concorrenza». Eppure, se gli si chiede come si regoli con Alberto Angela e l’offerta Rai, con Cesare Bocci, che su Canale 5 ha portato il suo Viaggio nella grande bellezza, fa riferimento ad un senso di comunità che somiglia a qualcosa di più sportivo: uno spirito di squadra, un affetto genuino. «Noi ci distinguiamo per stile, ma siamo figli di una stessa mamma», dice, il cuitornerà su Italia1 nella prima serata di lunedì 15 gennaio. «La verità è che siamo pochi, come panda che abbiano superato il ...

