GF | Fiordaliso a Rossetti | ”Tu piaci a Sergio ma lui non sa come agire”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tra le mura della Casa di Cinecittà, in queste ore, Gretaha avuto modo di scambiare due chiacchiere in disparte cone Letizia. Le tre compagne d’avventura assieme hanno avuto modo di fare alcune considerazioni sul loro nuovo compagno d’avventura, che ha varcato la porta rossa soltanto qualche settimana fa. Grande Fratello,pensa cheprovi interesse verso Greta Dopo aver terminato il book per il calendario 2024 del GF, Greta in compagnia die Letizia si sono dirette in zona veranda per scambiare due chiacchiere in amicizia., da attenta osservatrice, ha aperto il discorso esternando la sua opinione sul neo-concorrente. La cantante ha rivelato che secondo il suo punto di vista il ...