GF | Beatrice Luzzi influenza il pubblico e lancia una stoccata agli autori

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è, certamente, tra le concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello, se non la più amata. La donna si trova attualmente in nomination, pertanto, rischia di essere eliminata nella puntata di questa sera. I sondaggi presenti sul web, però, danno un esito piuttosto certo in merito alle sorti della donna. Anche l'attrice sembra che, ormai, abbia capito di essere amata dal, sta di fatto che non teme per la sua incolumità, ma per quella di alcuni coinquilini a cui tiene molto. Proprio per tale motivo, quest'oggi la donna ha provato adre i telespettatori in merito alle persone da salvare e a quelle da far in modo che rischino l'uscita. Ilsi lascerà davvero condizionare dalle parole della donna? Come se non bastasse, poi, l'attrice si è resa ...