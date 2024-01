Germania in recessione nel 2023 Annata nera per l’industria

Male ma non malissimo. Nel terzo trimestre dell’anno l’economia tedesca registra una contrazione dello 0,1%, a fronte di attese per un – o,2%. Il ... (ilfattoquotidiano)

Per novembre e dicembre di quest’anno l’associazione dei commercianti tedeschi, la Handelsverband Deutschland (Hde) conta in un giro d’ affari di 120 ... (ilfattoquotidiano)

La Germania ha chiuso il 2023 in recessione . Il Prodotto interno lordo si è contratto dello 0,3%, sostanzialmente in linea con le attese. Le ultime ... (ilfattoquotidiano)

Berlino è stata la peggiore tra le grandi economie del mondo e ben al di sotto della media europea. Anche le previsioni per il 2024 non sono rosee. ... ()

Tanto che Carsten Brzeski , economista di Ing, considera 'alto' il rischio che il 2024 possa essere un altro anno di. Laè per ora il paese europea che paga di più lo scotto ......2% nel mese, per la radio +10,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 gen - Gli investimenti pubblicitari in Italia sono [...] 15 gennaio - 15:45 ###Eurogruppo: traine ...Tanto che Carsten Brzeski, economista di Ing, considera “alto” il rischio che il 2024 possa essere un altro anno di recessione. La Germania è per ora il paese europea che paga di più lo scotto della ...Pil -0,3% da +1,8% l'anno prima. Peggio della media paesi Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 gen - La Germania nel 2023 ha pagato a caro prezzo l'aumento dei costi dell'energia, i tassi d ...