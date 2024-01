George Ciupilan è stato aggredito e picchiato | ecco le sue condizioni

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è riapparso sui social dicendo di aver subito un’aggressione, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha mostrato i segni di tali atti e poi ha rivelato il possibile movente che ha spinto i malintenzionati a picchiarlo, anche se non ha spiegato in maniera dettagliata cosa è successo. Il ragazzo ci ha tenuto a mettere in guardia i suoi colleghi, dicendo di fare attenzione e sperando che non subiscano cose del genere. Infatti, non è la prima volta che accade una cosa simile agli influencer. Grande Fratello Vip 7:attaccato da malviventi Il pubblico televisivo ricordaper la sua partecipazione al GF Vip 7, che lo vide come concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini dove si distinse per correttezza ed educazione, ...