George Ciupilan | dai reality show a star di TikTok

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nome:Cognome:Anno di nascita: 2002Città: Stella (Savona)Piattaforme: Instagram,Categoria: Influencer Chi èè una giovanedel web. Nato in Romania nel 2002,è cresciuto a Stella, in provincia di Savona. Proprio nel capoluogo si diploma all’Istituto tecnico per geometri Boselli Alberti. La sua scalata verso il successo inizia nel 2019 quando partecipa al docuIl Collegio e continua nel 2021 con la sua partecipazione a La Caserma. Entrambe le partecipazioni lo rendono sempre più popolare sui social, dove inizia a farsi strada come influencer. La consacrazione arriva nel 2022, quando entra a far parte della casa del Grande Fratello VIP. ...

