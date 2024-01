Genoa | Blazquez | 'Se vendiamo qualcuno è per diventare più forti'

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nessun ridimensionamento. La cessione eccellente di Radu Dragusin, passato da qualche giorno dalal Tottenham, non pare modificare ambizioni...

Andres Blazquez , amministratore delegato del Genoa , commenta con soddisfazione la statistica che vede il Grifone come il club di Serie A con... (calciomercato)

..."Genova può vantare il privilegio di esser stata la culla del calcio italiano ed il docufilm "... Sono felice di essere a servizio della nuova proprietà, qui rappresentata da, che mi ha ...... è nato da un'idea di Mattia Mor di Emotion Network e prodotto da Emotion Network e DUDE Originals, che ne ha curato anche lo sviluppo creativo ed editoriale, in collaborazione con il, con la ...Nessun ridimensionamento. La cessione eccellente di Radu Dragusin, passato da qualche giorno dal Genoa al Tottenham, non pare modificare ambizioni e progetto della.Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...