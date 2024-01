Gaza | il massacro non si ferma | altri 132 morti nell' ultimo giorno e tanti sono ancora sotto le macerie

...impegnati a ridurre la popolazione dialmeno del 90%. Il Sudafrica ha dimostrato ciò che i palestinesi hanno sempre cercato di dirci: questa non è stata una guerra tra eguali, ma il...Ilnon si ferma: 132 sono i civili morti anelle ultime 24 ore. Inoltre almeno 252 persone sono state ferite dagli attacchi israeliani durante questo periodo, riferisce il Ministero della ...Dopo aver segnato un gol per l'Antalyaspor contro il Trabzonspor, Sagiv Jehezkel ha indicato la fasciatura sul polso con la scritta "100 giorni. 7/10". Licenziato dal club, per lui si ipotizza il reat ...Subito dopo un gol, Sagiv Jehezkel ha indicato la fasciatura con su scritto '100 giorni. 7/10'. Licenziato dal club, per lui si ipotizza il reato di incitamento all'odio ...