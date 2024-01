Gaza | centinaia di cittadini assaltano i camion di aiuti umanitari VIDEO

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024didisono stati filmati mentre danno l’assalto aidi. Lo ha riferito Haaretz che cita al Jazeera allegando un suo filmato. La zona filmata dovrebbe essere quella di Moassi, sulla costa di Rafah nel sud della Striscia dove sono ammassati gli sfollati dal nord. Intanto, Hamas ha pubblicato su Telegram un nuovodei 3 ostaggi già mostrato una prima volta ieri. In questo recente, i volti di Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky, si muovono come nei giochi delle slot machine. E sono accompagnati dalla scritta “Che pensi? Ancora vivi? Tutti morti? o Alcuni vivi, Alcuni morti?”. E subito dopo Hamas sostiene: “Stanotte vi informeremo del loro destino”. Morta donna ...

Un centinaio di manifestanti si sono dati appuntamento davanti al Comune di Torino per chiedere la fine della guerra a Gaza. Nella piazza posizionati indumenti insanguinati e striscioni per fermare il ...