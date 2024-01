Gay | benedizioni | guerre | il Papa da Fazio non è stato “infallibile”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Al tempo dell’ascesa di Renzi, «Il Vernacoliere», foglio livornese sboccato perciò sincero, titolò che ormai l’ultimo comunista era il. Dato l’indirizzo del foglio, era un complimento. Probabilmente non è vero, ma non si può dire che Bergoglio non faccia di tutto per lasciarlo supporre. Per esempio, due interviste televisive e tutte e due da Fabio. L’unico precedente – se precedente si vuol chiamare – fu la telefonata in diretta di Wojtyla a Vespa, che strappò una lacrimuccia di commozione per il grande onore al Bruno nazionale. Invecchio velocemente e la mia memoria comincia a farmi difetto, ma ricordo un’intervista a tutta pagina di Stefano Lorenzetto a quel presenzialista che, a Roma, penna in bocca e taccuino in mano, gioca a fare il giornalista dietro la testa del politico di volta in volta intervidai tiggì. Non ...