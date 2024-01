Gatto preso a calci da una ragazzina | gettato in una fontana e lasciato morire congelato video

(Di lunedì 15 gennaio 2024)dentro unacongelare fino alla morte. E’ stata una ragazza. La solita ferocia che abbiamo sperimentto in questi giorni dopo il cane bruciato vivo e morto dopo 4 giorni ; e i gattini uccisi a Chieti dilaniati dai petardi . Si aggiunge in questa catena di atrocità la triste fine delGrey che sta infiammando web e opinione pubblica. Il felino di colonia vicino al Comune di Alberobello è stato deliberatamente colpito con uno ein unada una. Una barista locale, la custode di Grey, ha scoperto la malvagità dietro l’evento. Guardando bene le immagini (su Instagram) , ha rivelato che il povero micio ...

' Subito è stato come sentire un miagolio, pensavo ad unabbandonato. Invece era un neonato, ma il suo era un lamento, perché non aveva quasi la forza ... ' Io ho subitoquella creatura e ho ...... quello del cane legato ad un palo stradale e bruciato vivo a Palermo, in pieno centro, quello dela calci e annegato in una fontana di Alberobello e il cane impiccato a Rosolini. Eventi ...È stata individuata e segnalata all'autorità giudiziaria la ragazzina di 16 anni che giorni fa avrebbe colpito con un calcio un gatto randagio di nome Grey, provocandone la morte dopo averlo fatto cad ...Ancora un episodio raccapricciante: una ragazza fa annegare un gatto ad Alberobello, in provincia di Bari, e l'amica la riprende con il telefono. Denunciata la responsabile ...