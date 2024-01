Gatto lanciato nella fontana | identificata la ragazza che l’ha ucciso

(Di lunedì 15 gennaio 2024)prima preso a calci per poi lasciarlo morire congelatodel paese. Ha fatto il giro del web, scatenando l’indignazione di molti, il video in cui ad Alberobello una ragazzina uccide un, di nome Grey, proveniente da una colonia felina che cresce vicino alla sede del Comune. La scena è stata filmata da una persona presente in quel momento, probabilmente un’amica della giovanissima, che poi ha postato il video sui social con la didascalia: “Ciao amò, beccati un po’ di notorietà”. L’atroce video delTantissimi i commenti che si sono rincorsi sul web dopo la diffusione della notizia. A commentare l’episodio anche Ilania Barnaba, referente dell’associazione a tutela degli animali Anta Odv di Alberobello, ...

L'ha prima preso a calci per poi lasciarlo morire congelato nella fontana del paese. Ha fatto il giro del web, ...La prima novità riguarda noi: BolognaToday hail suo canale Whatsapp. Iscriversi è molto ... 48 ore ai 30 La Città 30 è in vigore dal primo gennaio, ma è anche vero che finché ilnon c'è ...In Puglia Tre giorni fa, ad Alberobello, in provincia di Bari, in Puglia, un gatto di nome Grey è stato colpita da un calcio da una… Leggi ...“A seguito delle indagini svolte, possiamo affermare che il gatto non è morto, ma è stato preso in custodia da una coppia che se ne sta occupando. Il gesto è assolutamente deprecabile, e se ne occuper ...