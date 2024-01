Gatti superstar protagonisti di gialli e poesie

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) TENDENZE. Un detective a quattro zampe e un battello ormeggiato a West London: è un giallo insolito «Il gatto che catturava killer» (Piemme), romanzo d’esordio di LT Shearer, primo capitolo di una serie bestseller (in Gran Bretagna è appena uscito il secondo volume «The cat who solved three murders», il terzo «The cat who cracked a cold case» è previsto per ottobre 2024).