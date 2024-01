Gaffe di Fedez contro un hater | “Ecco la tua faccia da ca**o” | ma sbaglia persona

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’iniziativa diunsi rivela unaclamorosa. Il rapper, imprenditore e marito di Chiara Ferragni ha preso di mira un odiatore seriale durante una puntata di Muschio Selvaggio. Purtroppo, però, hato. La mossata diunNell’ultima puntata di Muschio Selvaggiosi è scagliatoun certo “Davidone”, un utente palesemente fake che su X ha lanciato pesanti invettivei Ferragnez, specialmenteil piccolo Leone. La vicenda è stata raccontata dallo stesso Federico Lucia durante la puntata: “Mio figlio è andato in campo con i calciatori, come fanno molti bambini. ...

ne combina un'altra. Dopo l'attacco ai giornalisti, che lo ha reso protagonista di un botta e risposta con Myrta Merlino , il rapper scivola in un'altra. Accade durante la puntata di ...L'influencer sembra essere pronta a rimettersi in gioco, tornando a pubblicare sul suo profilo Instagram direttamente , dopo qualche fugace apparizione su quello del marito,, anche a smentire ...L'attacco di Fedez contro Davidone non passa inosservato: peccato che la foto sia di Wazza e su X impazzano i meme ...Myrta Merlino fa una gaffe in diretta durante un fuori onda a Pomeriggio Cinque: la conduttrice non si accorge di avere il microfono aperto ...