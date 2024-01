Gaeta “Non è vero ma ci credo”con Enzo De Caro inaugura la nuova stagione al Teatro Ariston

(Di lunedì 15 gennaio 2024)– Tutto esaurito per il primo spettacolo in abbonamento delladi prosa dello storicono, nata dalla collaborazione tra il Comune di, l’ATCL Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, e il Cinema. Un progetto culturale articolato rivolto L'articolo Temporeale Quotidiano.

Il Napoli domani sera al Maradona scende di nuovo in campo. In scena il Frosinone per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Il trofeo deve essere ... (terzotemponapoli)

“Le aziende utilizzano gli psicologi in fase di selezione, perché non lo fa la scuola se poi chiede di educare alle relazioni e all’ emotivi tà?”. Lo ... (orizzontescuola)

L'uomoera un turista qualunque però, ma uno dei ricercati in carico dalla compagnia ... con il metodo della cosiddetta 'ruota bucata' ai danni di un 55 enne dinell'aprile del 2022. In ......sull'ultima in classifica Ferentino con Bellante e Proietti mentre i secondi espugnanosenza ...3 - 0 COLLEFERRO - VIS SEZZE 2 - 0 LODIGIANI - VICOVARO 0 - 0 NETTUNO - UNIPOMEZIA 0 - 1 ARDEA -...Gaeta, 14 gennaio 2024 – Ancora un grande riconoscimento per Gaeta, che continua ad essere sotto i riflettori internazionali. Secondo Visit Italy – il primo canale indipendente di promozione dell’Ital ...Insieme a un complice aveva messo a segno una serie di furti con la scusa della 'ruota bucata' poi si era rifugiato in Germania ...