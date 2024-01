Frosinone | «Popovic in sinergia col Napoli? Non è facile ma ci stiamo provando»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il responsabile dell’area tecnica del, Guido Angelozzi, a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta, ha parlato a Sky Sport, affrontando anche il tema relativo alle possibili mosse di mercato del club ciociaro in questo gennaio: «Cerco di fare il mio mestiere nel migliore dei modi. Speriamo di trovare un terzino il prima possibile e accontentare il mister. Nell’ultimo periodo è stato sacrificato, senza tanti difensori»con ilper? «Lo spero, non èma è ambito da parecchi club. Ci proviamo, se abbiamo accanto una società importante ci lavoreremo insieme» Di Marzio oggi aveva scritto “Ora molti club sono attenti sulla sua situazione. Ilè tra questi, come anche Bayern Monacoe Porto all’estero, ad esempio. E il club azzurro sta spingendo: ...