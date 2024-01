Frosinone | le pagelle di CM | a Bergamo la gara è durata un quarto d'ora

Frosinone -Monza 2-3 Turati 6: incolpevole in occasione dei gol di Mota e Carboni, non può fare nulla neanche sull’autorete d... (calciomercato)

Ecco il riassunto per quanto concerne le Pagelle del match tra il Frosinone e il Monza : match che si è giocato oggi in terra gialloblu Le Pagelle ... (calcionews24)

La Juve ntus va in semifinale di Coppa Italia . In questo quarto di finale i bianconeri rifilano un poker al Frosinone ed ora sono pronti a sfidare la ... (notizie)

...15.00 Cagliari - Bologna (- tabellino ) 18.00 Fiorentina - Udinese (- tabellino ) 20.45 Milan - Roma (- tabellino ) Lunedì 15 gennaio 2024 20.45 Atalanta --...... in 15 partite soltanto una vittoria, nello scontro diretto contro ilil 16 dicembre 2023. Ledella Lazio . I top e flop del Lecce . Lazio - Lecce: il tabellino del match . . Lazio - ...Atalanta-Frosinone 5-0 Carnesecchi 6,5: non impegnato nel primo tempo, solo uno spavento a inizio ripresa quando un retropassaggio di Ruggeri lo costringe all`uscita da.Tre gol nel primo quarto d'ora per la Dea, che poi dilaga e aggancia la Lazio a -1 dal quarto posto della Fiorentina. Quinto ko di fila per i ciociari ...