Francia | Morelle | Marine Le Pen vuole il potere che ha raggiunto Meloni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Milano, 15 gen. (askanews) – C’è chi traccia un parallelo traLe Pen e Giorgiain, per immaginare il futuro della prima, figlia del fondatore del Fronte nazionale, condannato nel 2016 in via definitiva oltralpe per aver definito le camere a gas naziste ‘un dettaglio’ della II guerra mondiale. ‘Io penso di no’, ci risponde in italiano Aquilino, già consigliere di Francois Hollande, ‘plume’ di Lionel Jospin a Matignon, e soprattutto ancora una volta anticipatore dell’attualità politica francese con il libro ‘La parabole des aveugles:Le Pen aux portes de l’Elysée’ (Grasset, 286 pagine). ‘La sola cosa che accomuna le due – continua in francese – è la volontà di arrivare alci è arrivata,Le Pen ...