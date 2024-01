Francesco Panella torna sul NOVE con ‘Little Big Italy’

Leggi su funweek

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il viaggio culinario dialla ricerca dei migliori ristoranti italiani nel mondo continua con la seconda parte di Little Big Italy. Il gustoso show, infatti, in onda dopo il successo delle puntate autunnali, che hanno registrato una media di 500.000 spettatori e il 2,7% di share, il programmacon 5 nuove tappe europee. L’avventura riprende il 15 gennaio alle 21.25 sul, già disponibile in anteprima streaming su discovery+ dallo scorso 8 gennaio. In queste nuove tappe vedrannoesplorare Ibiza, Copenaghen, Amburgo, Lione e Varsavia. In ogni città, come sempre, sarà guidato da tre italiani residenti locali, alla ricerca dei ristoranti italiani che meglio rappresentano la cucina del Bel Paese. Ogni città offre l’opportunità di conoscere la ...