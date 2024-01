Frammenti - Cronache di un mondo sottopra | Il signore della droga in Ecuador | José Adolfo Macías Villamar

Tre giorni fa, l' Italia ha consegnato alla Cina una nota in cui dichiara che non verrà rinnovato il memorandum d'intesa firmato nel 2019. Secondo la ... (panorama)

La missione del presidente ucraino a Washington è stata tutt'altro che un successo. Per il momento non è riuscito a convincere una minoranza di ... (panorama)

... già nota purtroppo alleper essere stata attraversata, a metà dicembre 2023, dalla ... non c'è dubbio che la Chiesa ritratta in questidigitali " senza nulla togliere alle grandi ...... come narrano ledel tempo. Ma si trattò di un successo isolato, perché la platea ... infatti, 710mila followers in cui i suoi post mostrano contenuti commerciali, appunto,della sua ...L'uomo, di 23 anni, e la donna, di 43 anni, sono finiti in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ...Il filosofo, saggista, scrittore e giornalista, Sossio Giametta, il cui nome è legato alla traduzione di classici e soprattutto dell'opera del pensatore tedesco Friedrich Nietzsche, è morto oggi ...