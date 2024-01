Formia “Intervista ad un dispero in Africa” | presentazione dell’ultimo libro di Pasquale Scipione

...piano la sua attività al Centro Tecnico di. La malattia però non le ha tolto l'immensa passione per questo sport e per le sue ragazze, che segue sempre con grande trasporto. In un'a ...... che piano piano sta riprendendo la sua attività al Centro Tecnico didopo i due interventi ...le ragazze più giovani al Centro Tecnico con Vittorio Magnelli - ha spiegato Garbin in un'...L'artista napoletano si racconta e parla della sua infanzia: "La povertà ti fa arrivare alla felicità subito, basta una piccola cosa. Al contrario della ricchezza, che stanca" ...La capitana della nazionale azzurra è grata per l'incredibile sostegno: "Sono stata sommersa da un'amore incredibile" ...