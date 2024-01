Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alle 20.45 scenderanno in camponel match valido per la 20esima giornata di Serie A. Ecco leAlle 20.45 scenderanno in camponel match valido per la 20esima giornata di Serie A. Ecco le(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Hien, Palomino, Muriel, Pasalic, Tourè, Bakker, Zortea, Adopo, Miranchuk, Zappacosta.(4-3-2-1): Turati; Lusuardi, Bonifazi, Okoli; Lirola, Barrenchea, Mazzitelli, Brescianini; Soulè, Harroui; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di ...