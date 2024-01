Fondi | viola più volte il divieto di avvicinamento | stalker finisce ai domiciliari

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024 – In data 14 gennaio a, i carabinieri locale Tenenza, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arrestiemessa dal Tribunale di Latina – ufficio G.I.P., hanno tratto in arresto un cittadino rumeno classe 87 residente a, gravato da precedenti di Polizia. Il provvedimento scaturisce dalla richiesta di aggravamento da parte del reparto operante poiché il pervenuto ha piùto la misura deldie comunicazione con la parte offesa emessa nel dicembre del 2022 per il reato di atti persecutori. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto agli arrestipresso l’attuale residenza a disposizione dell’A.G. Per ...