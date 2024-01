Fondi | viola il divieto di avvicinamento per stalking | in manette 37enne

(Di lunedì 15 gennaio 2024) I carabinieri dihanno arrestato un cittadino di nazionalità rumena, nato nel 1987, con precedenti. Il ragazzo ha più volteto la misura deldie comunicazione con la parte offesa emessa nel dicembre del 2022 per il reato di atti persecutori (). L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso l’attuale residenza, sempre a, a disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di necessità. Roma, “L’acido mi serviva per il motorino”: si difende il 33enne arrestato perIl precedente. Roma, “Sei una cagna, ti devo ammazzare”: violenze sessuali e. Condannato a 5 anni Sembra aver finalmente trovato la parola fine la brutta storia di cui è ...

I carabinieri di Fondi hanno arrestato un cittadino di nazionalità rumena, nato nel 1987, con precedenti. Il ragazzo ha più volte violato la misura del divieto di avvicinamento e comunicazione con la ...