Fondi contrattuali | il sindacato Nursind diffida l’Asl

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa nota deldegli infermiericon il segretario territoriale Romina Iannuzzi: “di Avellino l’11 gennaio ha approvato la delibera n. 88 con rideterminazionedel comparto. Ilha riscontrato delle gravi anomalie sulla costituzione deiavrebbe applicato erroneamente gli incrementi deiin ossequio al Decreto Calabria, questo determinerebbe delle penalizzazioni sul salario accessorio dei dipendenti. Abbiamoto Azienda a non approvare delibera e abbiamo chiesto l’intervento della Regione. Se non ci saranno riscontri entro dieci giorni invieremo un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per accertare ...

L'intervento, per un valore complessivo di 250 mila euro, di cui 200 finanziati con idel PSR,... I tempiprevedono il completamento entro 90 giorni, con l'obiettivo quindi di ...L'intervento, per un valore complessivo di 250.000 euro, di cui 200 finanziati con idel PSR, ... I tempiprevedono il completamento entro 90 giorni, con l'obiettivo quindi di finire ...Salgono del 10% i fondi a 7,8 miliardi, l'Italia è terzo contributore. Il volo del primo Ariane 6 e il ritorno del Vega C daranno accesso autonomo all'Europa. Aschbacher: 'C'è buona cooperazione' ...Hamas ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re’im. Monta intanto la pressione delle famiglie dei rapiti su Netanyahu. Per il ...