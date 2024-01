Fmi | “In Europa il 60% delle occupazioni messe a rischio dall’intelligenza artificiale Alcuni lavori spariranno presto”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il titolo di questa edizione del Forum di Davos è “Rebuilding trust”, ricostruire la fiducia. Tuttavia lo studio sull’Intelligenzapresentato nella prima giornata dal Fondo monetario internazionale non sembra andare proprio in questa direzione. Dalla ricerca emerge come la nuova tecnologia metta potenzialmente auna quota significativa dei posti di lavoro in tutto il mondo. Il 40% nelle economie emergenti come Cina all’India al Basile, il 26% nei Paesi a basso reddito dove sono proporzionalmente più numerosi gli impieghi “fisici”, e addirittura fino al 60% nelle economie più avanzate comeagli Stati Uniti. Quasi sicuramente un impiego incontrollato dell’IA è quindi destinato ad aumentare le ineguaglianze sociali, oltre ad accrescere la distanza tra i Paesi più ricchi e quelli più poveri. Tra i ...

