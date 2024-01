Flavio Cobolli non vuole fermarsi | “Con Kotov un test | non la partita della vita Avevo il tifo contro e mi esaltavo”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il qualificato azzurroha vinto all’esordio nel main draw degli Australian Open 2024 di tennis, ribaltando il pronosticoil cileno Nicolas Jarry, numero 18 del seeding, battuto per 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 dopo 4 ore e 5 minuti di gioco. Il tennista italiano ha commentato poi in conferenza stampa l’esito dell’in. L’analisi del match: “Sono molto contentomia prestazione oggi. Era il mio primo ‘3 su 5’, non considerando quella con Alcaraz al Roland Garros, che è durata meno di unanormale, quindi era la prima volta che mi mettevo a confronto con questa durata, e credo di averla gestita nel migliore dei modi. Potevo fare meglio all’inizio del secondo e del quarto set, perché partendo male mi sono ritrovato ad avere meno energie per combattere in quel ...

