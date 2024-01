Fiumicino | disciplina di traffico provvisoria per lavori di potatura in via Foce Micina

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024 –diperdidelle alberature in viacon istituzione del senso unico alternato ed il divieto di sosta e fermata dal 17/01/2024 al 02/02/2024 e comunque fino a fine, che verranno eseguiti, dalle ore 07:30 alle ore 16:30, secondo il seguente calendario: 17.01.2024 – potature sul tratto di viaintersezione con via della Pesca a viacivico 91; 18.01.2024 al 19.01.2024 – potature sul tratto di viadal civico 91 a intersezione con via del Serbatoio; 22.01.2024 – potature sul tratto di via...

... 15 anni, tifernate, farà parte della nazionale dell'Italbasket55db che parteciperà alla... E' pronto un volo per San Paolo, domani, sabato 13 gennaio dall'aeroporto diche condurrà ...LaTributi ricorda che, così come prevede il regolamento didella Tassa sui Rifiuti del Comune di, la richiesta di riduzione percentuale della TARI del 20% per attività di compostaggio domestico, deve essere rinnovata ogni tre anni, entro ...Fiumicino, 11 gennaio 2024 – La Fiumicino Tributi ricorda che, così come prevede il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Fiumicino, la richiesta di riduzione percentuale del ...FIUMICINO - Cambia la viabilità a Fiumicino. Attraverso un’ordinanza dirignziale è stata infatti istituita una provvisoria disciplina di traffico, in vigore dall’8 gennaio 2024 al 30 marzo 2024, per l ...