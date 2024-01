Fisco | Tajani | ' patrimoniale? Finché Fi al governo non si farà' **

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - L'ex ministra Elsa Fornero è tornata a parlare diper 'sforbiciare' le tasse sul lavoro, "ma assolutamente no, non si aumentano le tasse dicendo che poi si riducano da un'altra parte.Fi sarà alnon ci sarà nessuna. E' riducendo la pressione fiscale che si possono aiutare le imprese, come con il taglio del cuneo fiscale che ci ha permesso di aiutare imprese e lavoratori". Lo dice il vicepremier Antonio, ai microfoni di Rtl 102.5.

...questa imposta" mentre per il segretario di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio"...in tale direzione come la scorsa estate quando il Pd ha presentato la sua controriforma per il. ...In pratica ilè riuscito nella magia magistrale di tassare una tassa. Mette i brividi. - Poi, ... - Giustamente ieri Antonioha fatto notare che l'Italia senza l'ok del Parlamento non può ...L'obiettivo resta quello di favorire una "de-escalation", ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma allo stesso tempo bisogna "continuare a proteggere le nostre navi". (ANSA) ...MILANO (ITALPRESS) – “Nessuna pressione. Noi abbiamo sottoscritto la dichiarazione politica sulla sicurezza nel Mar Rosso – che è la più importante, e che la Francia ad esempio non ha firmato -, ma no ...