Firenze | arrestati con droga nel parco dell’Albereta hashish e in via Chiusi coca

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’uomo, nel, alla vista dei militari, aveva assunto un atteggiamento sospetto e sottoposto ad accertamenti è stato trovato in possesso di 5 ovuli di, del peso complessivo di circa 60 grammi, e di una somma contante di 80 €. Analoga sorte è toccata a un 24enne originario del Marocco, senza fissa dimora in Italia, che in via, nei pressi del parcheggio dell’ASL Toscana Centro - presidio Canova, alla vista del sopraggiungere di una gazzella dell’Arma, aveva cercato di defilarsi L'articolo proviene daPost.