Fiorentina in Arabia per la Supercoppa | c’è anche Gonzalez Giocherà se i viola andranno in finale

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Fanno parte del gruppo partito oggi, 15 gennaio 2024, da Bologna,i giocatori ancora infortunati, in particolar modo Dodo e Nicose per quest'ultimo c'è la speranza nello staff tecnico e medicodi poterlo recuperare per una eventuale gara di

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha chiarito i dubbi in vista della prossima sfida contro il Napoli in Supercoppa Dopo la vittoria in ... (spazionapoli)

...il trofeo inSaudita : la squadra di Mazzarri ha già svolto la prima seduta di allenamento utilizzando le strutture dell' Al - Shabab , in vista della semifinale contro lain ...Secondo il giornalista i giocatori partiti per l'l'estate scorsa non torneranno presto in ... Lui preferisce restare in Italia, e la sua scelta sarà tra il Monza e la. L'esplosione di ...FIRENZE – Avventura in Arabia, per la Fiorentina. In palio la Supercoppa italiana. Giovedì i viola affronteranno a Ryad il Napoli nella prima semifinale. Domani è in programma il primo allenamento.La squadra viola giocherà la semifinale con il Napoli giovedì 18 gennaio alle ore 20. Il giorno successivo toccherà a Inter e Lazio. Il rebus del portiere viola.